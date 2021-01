Fake news e distâncias: os desafios para vacinar indígenas em Oiapoque

CRISE DO CORONAVÍRUS NO AMAPÁ

Vacinação dos índios que vivem na sede do município já começou

Por HUMBERTO BAÍA, de Oiapoque

Começou a imunização contra a covid-19 dos indígenas chamados de não aldeados, aqueles que não vivem dentro das aldeias. Em Oiapoque, a 590 km de Macapá, dos cerca de 10 mil indígenas da região, pelo menos 2 mil habitam a sede do município.

A vacinação está sendo realizada na Casa de Apoio à Saúde Indígena (Casai) por agentes de saúde do município e do governo do Estado. Quando a vacinação for levada para as aldeias, será necessário o uso de um helicóptero para chegar em alguns locais quase isolados.

O vereador Noel Henrique, da Aldeia Kumenê, foi um dos primeiros a ser imunizado.

Um dos principais desafios, revelou ele, é combater a desinformação da população nas redes sociais a respeito da eficácia e segurança da vacina.

“Estamos fazendo uma campanha para tentar acabar o fake news e imunizar o maior número de indígenas possível”, disse o vereador.

Ao todo, 6,2 mil doses da CoronaVac foram enviadas para indígenas de Oiapoque. Na semana passada, a sede do município recebeu outras 142 doses para imunização de profissionais de saúde.

“Vamos levar a vacina em todas as aldeias. Nessa primeira fase, apenas pessoas maiores de 18 anos serão imunizadas”, explicou Roberto Wagner Bernardes, coordenador do Distrito Especial Sanitário Indígena do Amapá e Norte do Pará (Dsei).

A Casai fica na Avenida Honório Silva, 470, Centro de Oiapoque.