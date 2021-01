Festa aglomerou mais de 1000 pessoas em Macapá

Evento ocorria na nova Praça do Jandiá, na orla da zona leste da capital do Amapá

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Nem os números altos de infeção por covid-19, os óbitos, os decretos e apelos das autoridades fizeram as grandes aglomerações de pessoas diminuírem neste último final de semana em Macapá.

Noventa e três bares e restaurantes foram fechados, na sexta-feira (22), sábado (23) e domingo (24), além de aglomerações em espaços públicos, como a nova Praça do Jandiá, na orla da zona leste de Macapá, e até em festas particulares – e clandestinas.

Além disso, uma festa rave em um sitio, localizado no Km-9 da Rodovia Duca Serra, foi interditada. Todos autuados por descumprimento ao decreto 557/2021.

A ação conjunta de equipes do Estado do Amapá e da Prefeitura Municipal de Macapá (PMM), fizeram uma varredura em toda a cidade. Cerca de 30 policiais militares, 15 agentes de saúde da Superintendência de Vigilância em Saúde do Amapá (SVS) e 80 guardas, fiscais e agentes da vigilância sanitária da PMM participaram das ações.

A maioria dos estabelecimentos ultrapassou o limite de horário de funcionamento. Na prática, o que existe é um toque de recolher às 22h. Após isso, quem estiver na rua, tem a obrigação de justificar a circulação e apenas casos envolvendo saúde, como a procura por farmácias e unidades de saúde, é que tem anistia.

Mas, apesar dos decretos, dos hospitais lotados e da situação difícil, a realidade encontrada pelos fiscais foi crítica.

“A gente percebe, segundo as informações das nossas equipes de campo, que o comportamento da população foi como se não estivesse acontecendo nada, seja em logradouros públicos, como praças, quadras esportivas, um número muito grande de pessoas, inclusive crianças, sem a mínima segurança, que está sendo batido, dia após dia, nesse ano todo de pandemia e ainda continuando agora se agravando”, declarou Roberto Malcher, da SVS.

Para ele, o uso das máscaras e o distanciamento social têm sido cada vez mais desrespeitados, justamente quando mais o Estado necessita deles. Além disso, Malcher também criticou donos de bares, pois muitos estavam abertos, o que está proibido em qualquer horário, e também tentam se passar por restaurantes para poderem funcionar. Outro ponto são os restaurantes, que têm ultrapassado às 22 horas, horário limite de funcionamento.

Festa rave

No sábado, uma denúncia levou os ficais a descobrirem uma festa rave no Km-9 da Rodovia Duca Serra, zona oeste de Macapá. Lá, foram recolhidos todos os equipamentos de som e o responsável foi levado para o Ciosp do Pacoval. No domingo, cerca de 1 mil pessoas foram retiradas de uma praça localizada no Canal do Jandiá, zona leste.

A fiscalização flagrou, ainda, uma casa de show na zona norte com, aproximadamente, 80 pessoas sem máscaras de proteção e sem distanciamento. Tanto Estado como PMM informaram que as fiscalizações ficarão mais intensas a partir de agora.

“Nossa intenção não é impedir o trabalho de ninguém e sim fazer cumprir o novo decreto de combate a covid-19. No qual restringe o horário de funcionamento de miniboxes, restaurantes e lanchonetes até 22h. Pedimos que a população respeite as medidas restritivas de combate a covid -19″, declarou Rafael Martins, da Secretaria Municipal de Habitação e Ordenamento Urbano.