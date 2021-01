Filhote de peixe-boi estava à venda em feira de Macapá

Animal estava na tradicional Feira do Pescado, no bairro Perpétuo Socorro, zona leste de Macapá.

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO

Um filhote de peixe-boi foi encontrado vivo dentro de uma cuba de isopor na Feira do Pescado, no Bairro Perpétuo Socorro, zona leste de Macapá. O animal, ameaçado de extinção, foi resgatado por policiais militares na manhã desta quarta-feira (20).

De acordo com o capitão Victor Melo, do 6° Batalhão, a guarnição foi ao local após denúncias apontarem que um homem estaria comercializando o animal no entorno da feira.

Quando os policiais abordaram o rapaz, ele disse ter encontrado o animal boiando na margem do rio Amazonas. O local, do suposto encontro, não foi revelado pelo homem.

“Ele disse que estava aguardando o Batalhão Ambiental e entregou o peixe dentro da cuba. Disse que estava vindo para a cidade e encontrou o animal e resgatou com o objetivo de ajudar, só que a denúncia que chegou no batalhão é de que ele estava vendendo esse animal lá”, detalhou o militar.

Ainda segundo o capitão Victor, foi registrada uma chamada para o Centro Integrado de Operações e Defesa Social (Ciodes) solicitando o resgate do animal.

No entanto, como a chamada foi anônima, não ficou comprovado que era o rapaz. Também não foram identificadas testemunhas que confirmassem a negociação. Por fim, o rapaz acabou liberado e o animal resgatado.

O peixe-boi foi levado até a sede do 6° Batalhão, que viabilizou o resgate junto ao Batalhão Ambiental. O filhote, de aproximadamente 3 meses de vida, está gordo, com dificuldade em abrir os olhos e foi levado para uma reserva do Ibama, onde receberá cuidados antes de retornar à natureza.