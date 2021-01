Furlan empossa equipe

Foram 13 empossados. No total, existem 26 pastas, entre secretarias e autarquias municipais, na capital do Amapá. Furlan promete reduzir a quantidade de órgãos.

O prefeito de Macapá, Antônio Furlan, empossou 13 gestores na tarde desta segunda-feira (4). Outros nomes devem ser anunciados ainda essa semana.

No total, existem 26 pastas, entre secretarias e autarquias municipais, na estrutura administrativa da capital do Amapá, mas Furlan promete reduzir essa quantidade de órgãos com uma reforma administrativa.

“Já começam seus trabalhos de forma imediata. Nossa equipe é técnica e muito capacitada para esses cargos. Vamos juntos fazer um ótimo trabalho por Macapá”, resumiu o prefeito.

Veja os secretários empossados:

– Ruanne Lima – Secretaria municipal de Comunicação Social

– Simão Tuma – Procurador Geral do Município

– Fernanda Cabral – Secretaria municipal de planejamento

– Emanuel Bentes – Secretaria Municipal de Trabalho, Desenvolvimento e Inovação.

– Pedro Paulo da Costa – Secretaria do Gabinete do Prefeito

– Jeziel Cordeiro – Guarda Civil Municipal

– Erlandia Pimentel – Secretaria Municipal da Transparência e Controladora

– Jean Patrick Farias – Secretaria Municipal de Zeladoria Urbana

– Almiro Abreu – Secretaria Municipal de Educação

– Patrícia Ferraz – Secretaria Municipal de Assistência Social

– João Henrique – Secretaria Municipal de Articulação Institucional

– Karlene Aguiar – Secretaria Municipal de Saúde

– João Carlos Alvarenga- Secretaria Municipal de Gestão