Garoto que teve uretra esmagada por carro precisa de ajuda para cirurgia

Atropelamento do pequeno Mateus Bradley da Silva, 12 anos, ocorreu na cidade de Tartarugalzinho, a 230 km de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

A luta pela vida começou cedo para Mateus Bradley da Silva, vítima de um grave acidente de trânsito. Atualmente com 12 anos, o menino sofre com um trauma na uretra e precisa passar por uma cirurgia com urgência.

Aos 8 anos, Mateus morava com a família numa casa localizada em frente o terminal rodoviário do município de Tartarugalzinho, a 230 quilômetros de Macapá, quando seu irmão saiu pra comprar churrasco e ele decidiu correr atrás para ir junto.

Foi quando um automóvel que faz lotação na região chegou de Macapá e passou por cima do garoto, arrastando-lhe por vários metros. O veículo só parou após os gritos dos populares.

Segundo a família, o motorista alegou que não viu nada, mas até hoje não prestou assistência. O garoto teve a uretra esmagada. A partir daí, sua vida mudou significativamente.

Hoje, Mateus mora na cidade de Porto Grande, a 102 quilômetros da capital. Ao longo desses 4 anos, foi submetido por diversos procedimentos cirúrgicos e não teve êxito. Agora precisa passar com urgência por mais uma cirurgia de alto risco pra reconstruir parte uretra.

O procedimento é para que ele possa voltar a ter atividade miccional [tratamento que ajuda o paciente a “segurar mais urina”, de forma que consiga urinar com menor frequência e com menos episódios de urgência e incontinência] e seu organismo possa se recuperar.

O valor da cirurgia é de R$ 4,5 mil. A família, no entanto, não reúne condições financeiras. Além disso, é preciso custear fraldas EXG [que são usadas diariamente], lenços umedecidos, internação, medicações, exames e todo o necessário para a recuperação.

Os familiares buscaram o Sistema Único de Saúde (SUS), porém, a fila de espera está grande e o garoto não pode mais aguardar, pois sofre com dores constantes.

Quem tiver interesse em colaborar basta entrar em contato com os números (96) 99972 -3786 (Macapá) ou (96) 98418 -5000 (Porto Grande). Quem preferir fazer transferência bancária, seguem os dados:

PIX (96) 98117-1745

BANCO DO

BRASIL

AGÊNCIA: 3990-X

CONTA CORRENTE: 22762-5

NOME: MARIA IRAILDES DE SOUSA RIBEIRO

O CPF será disponibilizado através de WhatsApp.