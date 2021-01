GEA cria espaço para interessados em financiar a primeira empresa

Estimativa é que o programa estimule a criação de 60 novas empresas. Amapá vai investir R$1 milhão nos planos de negócios selecionados.

Jovens interessados nos financiamentos oferecidos pelo programa Minha Primeira Empresa, que vai selecionar 60 potenciais planos de negócios, podem procurar a Sala de Atendimentos da iniciativa, que foi inaugurada na segunda-feira (11), pelo governador Waldez Góes.

Além do novo espaço, que funciona na Agência Amapá de Desenvolvimento Econômico, na Avenida Cônego Domingos Maltês, Bairro do Trem, as inscrições de projetos também podem ser feitas, até 30 de janeiro, no site da instituição http://www.ageamapa.ap.gov.br, que é responsável pelo cadastramento e financiamento dos projetos.

Através do programa, o Estado disponibilizou R$ 1 milhão para financiar os projetos, sendo: 20 planos de negócios de Jovens Empreendedores (R$ 13 mil – valor mínimo); 20 planos de potenciais empreendedores de qualquer idade cadastrados em programas sociais (R$ 13 mil); e 20 planos de negócios multissetoriais de empreendedores dos segmentos do comércio (R$ 18 mil), indústria (R$ 25 mil) e serviços (R$ 13 mil).

Neste primeiro momento, devem nascer 60 novas empresas por meio do programa. O Estado vai financiar os projetos e acompanhar o processo, enquanto o Sebrae oferta capacitações aos selecionados para garantir o desenvolvimento seguro dos empreendimentos.

O programa é de autoria da deputada estadual Marília Góes e tem parceria com o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).