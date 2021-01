Gestora em férias é 2º caso suspeito de desrespeito à fila da vacina no Amapá

Maria de Fátima Barbosa teria recebido a dose, mas outros profissionais não

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Depois de um caso em Serra do Navio, o Ministério Público do Amapá instaurou novo inquérito para investigar outro episódio de desrespeito à fila de prioridade na vacinação contra a covid-19. Desta vez, a diretora da Unidade Mista de Saúde de Pedra Branca do Amapari, cidade da 180 km de Macapá, é acusada de ter sido imunizada contra a covid-19 sem que outros profissionais de saúde tivessem tido o mesmo privilégio.

Ontem (21), o MP já tinha iniciado uma investigação de outro caso ocorrido em Serra do Navio, cidade vizinha de Pedra Branca, onde o secretário de Saúde, o jornalista Randolph Scooth, também teria desrespeitado a fila.

No caso de Pedra, a irregularidade teria sido cometida pela servidora Maria de Fátima Mira Barbosa, gestora da unidade que é subordinada à Secretaria de Saúde do Estado (Sesa). A diretora, inclusive, está de férias desde o dia 28 de dezembro, com previsão de retornar às atividades somente no dia 30 de janeiro.

O Portal SelesNafes.Com recebeu o número do celular da gestora, mas ainda não conseguiu falar com ela. Um homem chegou a atender, mas encerrou a conversa bruscamente quando soube do que se tratava.

Pedra Branca recebeu doses para imunizar 82 profissionais da linha de frente da covid-19, justamente porque a quantidade doada pelo Butantã não é o suficiente para vacinar toda a população.

Na portaria que instaurou o inquérito, a promotora de justiça Thayssa Assum cita essa situação e manda notificar a servidora para se justificar no prazo de 48 horas.