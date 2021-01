Governo e 5 cidades têm quase R$ 5 milhões em conta, avisa Randolfe

Projetos ainda precisam ser apresentados

O gabinete do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) informou nesta quinta-feira (7), após levantamento em diversos ministérios, que existem R$ 4.950.000,00 conta, fruto de emendas e transferências especiais articuladas pelo senador.

Além do governo do Estado, prefeituras de Santana, Amapá, Laranjal do Jari, Oiapoque e Calçoene estão contempladas.

Em Santana, por exemplo, a prefeitura tem na conta R$ 1 milhão para a reforma da praça cívica. Em Amapá, a 270 km de Macapá, R$ 730 mil estão na conta do município para a construção do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) e reforma da Praça do Cabralzinho.

Em Laranjal do Jari, a prefeitura tem R$ 920 mil para destinar à Secretaria de Meio Ambiente, Casa dos Conselhos e Ação Social.

Oiapoque recebeu R$ 800 mil para a recuperação do ramal da Aldeia do Manga e para equipamentos da Secretaria de Meio Ambiente. Calçoene tem R$ 400 mil para construir o Centro Cultural Cunani.

GEA

Na conta do Estado estão R$ 1,1 milhão. Desse total, R$ 100 mil vão para aquisição de equipamentos da Casa da Hospitalidade em Santana; R$ 760 mil para aquisição de um veículo de viatura auto bomba de combate a incêndios florestais, bem como R$ 250 mil para a construção de um jardim em homenagem a Irmã Clara, na Escola Estadual Irmã Santina Riolli, em Macapá.

De acordo com o gabinete do senador, as prefeituras e o GEA precisam apresentar projetos para execução dos trabalhos.