Governos estaduais já podem solicitar compra da vacina russa Sputinik V

O senador conversou com o embaixador da Rússia no Brasil, Sergey Akopov, que falou das alternativas para distribuição da vacina contra a Covid-19.

Nesta quarta-feira (13), a Rússia fechou acordo com a farmacêutica brasileira União Química para a produção de 10 milhões de doses da vacina Sputnik V, mais um imunizante contra o novo coronavírus produzido no Brasil.

No mesmo dia, o senador Randolfe Rodrigues (REDE-AP) encontrou com o embaixador da Rússia no Brasil, Sergey Akopov, para tratar das alternativas para distribuição da vacina. Segundo o embaixador, a expectativa é produzir 8 milhões de doses por mês em terras brasileiras.

Segundo Akopov, os governos estaduais já podem manifestar interesse em adquirir o imunizante. Por isso, nesta quinta-feira (14), Randolfe deve enviar ao Governo do Amapá e às 16 Prefeituras do Estado ofícios informando a disponibilidade de aquisição da vacina russa.

As autoridades já podem, inclusive, definir a quantidade de doses que cada região precisará para imunizar os moradores. Neste mesmo ofício, segue o convite para que prefeitos e autoridades do estado façam uma visita, na quinta-feira da semana que vem (21), à União Química, empresa que vai produzir a Sputnik no Brasil

De acordo com o senador, a embaixada russa demonstrou extremo interesse em facilitar o contato com os estados interessados.

“A vacina Sputinik V tem 91% de eficácia e vai começar a ser produzida no Brasil a partir do dia 15 de janeiro, dependendo somente da autorização da Anvisa para ser aplicada em território nacional”, relatou o senador.

A Sputnik será aplicada em duas doses, com diferença de três semanas entre elas. O imunizante tem capacidade de ficar meses armazenado em geladeiras comuns, o que facilita a logística de transporte para regiões distantes dos grandes centros.

O governo russo deve fazer, ainda esta semana, pedido de uso emergencial da Sputnik V no Brasil. O embaixador também informou ao senador que a Rússia já está elaborando outras duas vacinas, uma delas, dose única, com eficácia prevista de 73%.