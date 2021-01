Grávida no 6º mês é estuprada em campo de futebol

NO SUL DO AMAPÁ

NO SUL DO AMAPÁ

O acusado foi preso pela Polícia Civil de Vitória do Jari

Por RODRIGO ÍNDIO

Um homem de 35 anos foi preso em flagrante acusado de estuprar uma adolescente grávida de seis meses, no município de Vitória do Jari, no extremo sul do Amapá.

De acordo com o Delegado Erivelton Clemente, a vítima compareceu à delegacia durante a madrugada de quarta-feira (27) e denunciou o caso. Veja o que diz o delegado.

O acusado foi preso minutos depois, quando trafegava numa bicicleta. Em interrogatório, ele alegou que teve relações sexuais consentidas com a vítima.

A adolescente foi levada à Politec onde seu laudo apontou o resultado positivo para conjunção carnal.

O suspeito foi encaminhado para o Instituto de Administração Penitenciária do Amapá e está à disposição da justiça.