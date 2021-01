Grupo lança projeto e retira mais de 700 kg de lixo de trilha turística

O lixo foi retirado das trilhas da Sumaúma e da praia Recanto da Aldeia, a cerca de 20 quilômetros de Macapá.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Um grupo de cerca de 30 pessoas entre guias de turismo, trilheiros e amantes da natureza retiraram mais de 700kg de lixo das trilhas da Sumaúma e da praia Recanto da Aldeia, na Ilha de Santana, a cerca de 20 quilômetros de Macapá. Dessa forma, a cadeia de pessoas envolvidas com turismo no Amapá, deu o pontapé no projeto “Trilhas limpas”.

A ideia é realmente botar a mão massa, fazendo a limpeza, chamando a atenção do poder público e conscientizando comunidades locais e a população em geral, para a necessidade da educação ambiental, para evitar resíduos sólidos e lixo deixados por visitantes em balneários e pontos turísticos.

O lixo foi separado entre vidro, alumínio e plásticos, o que pôde ser encaminhado para a reciclagem foi e o restante será encaminhado para o descarte em aterro apropriado.

Marcelo Sá Gomes, guia de turismo e conhecido agitador da “trade turística” no Amapá, contou que havia todo tipo lixo, mas que plásticos e descartáveis, eram a maioria. Com o apoio da equipe de limpeza local da Ilha e da Prefeitura Municipal de Santana, ele vê o resultado como positivo.

“Para além do lixo coletado, tem pessoas envolvidas, a conversa com a comunidade, o chamado de atenção do poder público, mas para tudo dar certo, precisamos que o amapaense conheça e se interesse mais pelas nossas belezas e, pra isso acontecer, é necessário que cuide do local visitado. O Amapá é lindo, temos que cuidar dele”, declarou Marcelo.

A escolha do local tem muita simbologia. Além da proximidade, a Trilha da Sumaúma leva até uma gigante que estima-se ter 400 anos de vida, enquanto que a praia Recanto da Aldeia, leva até o imponente Amazonas, o maior rio do planeta em seu desembocadouro, em sua foz.

Projetos

A ideia é que essas trilhas da Ilha sejam sinalizadas, tenham infraestrutura de acessibilidade e formatar um programa de visitação consciente de turismo comunitário.

Após isso, a ideia é conectar o programa com unidades de conservação e instituições como o Bioparque da Amazônia e a Área de Proteção Ambiental (APA) da Fazendinha, ambos em Macapá. A limpeza de trilhas também irá continuar.