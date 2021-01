Homem agride pastor e tenta incendiar residência

Criminoso foi preso por policiais militares

Policiais militares do 12º Batalhão prenderam no município de Oiapoque, a 590 km de Macapá, um homem acusado de agredir e roubar um pastor evangélico, e ainda incendiar uma casa, na terça-feira (19).

Os policiais foram acionados após denúncia pelo 190 informando que o pastor havia sido agredido e teve bens roubados em sua residência, na Avenida Rio Branco, no Bairro do Planalto.

Quando os policiais chegaram na residência encontraram o pastor muito ferido. Ele foi encaminhado para o Hospital de Emergência de Oiapoque, enquanto outra equipe iniciou buscas ao agressor. Uma informação anônima levou os policiais até uma casa no Bairro Nova União, onde ele foi localizado e preso.

De acordo com a PM, o criminoso estava tentando matar os proprietários da residência incendiando o imóvel. As chamas foram rapidamente controladas por uma equipe do Corpo de Bombeiros.

Todos os bens do pastor foram recuperados pelos policiais e o criminoso foi apresentado no Ciosp de Oiapoque.