Homem ateia fogo na casa da ex-mulher por suposta dívida de R$ 2 mil

Ele foi preso em flagrante. Caso ocorreu no município de Oiapoque, a 590 km de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Um homem foi preso em flagrante por atear fogo na residência da ex-mulher, no município de Oiapoque, a 590 quilômetros de Macapá. Ele não teve o nome divulgado pela polícia.

O acusado contou à Polícia Militar que estava vingando uma suposta dívida de R$ 2 mil que a dona do imóvel teria com ele. Contudo, a Polícia Civil descobriu uma outra motivação para o crime, a de que ele não aceitava o fim da relação.

O incêndio criminoso foi registrado no Bairro Pertinho do Céu, na noite de quinta-feira (21), mas as informações foram repassadas nesta segunda (25).

De acordo com o capitão Uesclei Costa, quando militares do 12° Batalhão chegaram ao local do incêndio criminoso, populares apontaram o suspeito e a possível localização dele. Após diligências, a equipe policial encontrou o suspeito no Bairro FM. O homem estava bastante agressivo e apresentava visíveis sinais de embriaguez, segundo a PM.

“Ele disse que ela estava devendo R$ 2 mil para ele. Como não pagou, ele ficou brabo e ateou fogo na casa”, detalhou capitão Uesclei.

O suspeito foi preso e conduzido ao Centro Integrado de Operações de Defesa Social (Ciodes) de Oiapoque. Nesta segunda-feira, o delegado Bruno Almeida detalhou que, além da dívida, o suspeito ateou fogo na residência por, também, não aceitar a separação. Acompanhe:

O homem teve a prisão em flagrante convertida em preventiva e já foi encaminhado ao Centro de custódia de Oiapoque.