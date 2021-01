Homem é morto durante compra combinada pela internet

Vítima foi morta em rua escura onde marcou encontro com o suposto vendedor de um celular

Por OLHO DE BOTO

Um homem foi assassinado a tiros, no fim da noite desta sexta-feira (22), na zona sul de Macapá, em uma armadilha elaborada por um criminoso que fez uma oferta de venda pela internet.

Jailson da Silva Pôncio, de 31 anos, foi morto com dois tiros quando compareceu ao local para comprar o celular que havia negociado. O homicídio ocorreu por volta de 22h.

A Delegacia de Homicídios trata o caso como latrocínio. De acordo com a apuração do delegado Dante Ferreira, depois de entrar em contato com o suposto anunciante, Jailson da Silva saiu para fechar negócio levando a namorada na garupa de sua motocicleta.

Mas, ao chegar no local combinado, na Avenida Netuno, no Bairro Jardim Marco Zero, descobriu que havia caído num golpe. O falso anunciante surgiu numa bicicleta, sacou uma arma de fogo e anunciou o roubo.

“Ele queria levar a moto da vítima”, contou o delegado Dante Ferreira, da Delegacia de Homicídios.

A vítima reagiu com um canivete que tinha em mãos, mas acabou sendo atingida com um tiro no tórax e outro nas costas. Em seguida, o assaltante fugiu em direção a uma área de pontes deixando sua bicicleta para trás.

Enquanto Jailson agonizava na calçada de uma lanchonete, a namorada dele, desesperada, pedia ajuda, mas ele acabou morrendo antes de o Samu chegar.

A Polícia Militar do Amapá fez incursões pela região, mas a escuridão no local e as várias passarelas usadas como rota de fuga pelo atirador dificultaram a captura do bandido que, até agora, não foi identificado. A única testemunha do crime, a esposa, não conseguiu repassar nenhuma informação importante, ainda, por estar em estado de choque.

O delegado fez vários alertas. O primeiro deles, não reagir.

“Entregue seu carro, moto, o que for, depois a polícia muitas vezes acaba recuperando. Se for fazer negócio pela internet, veja quem está negociando e marque o encontro num local movimentado. Evite fazer negócio em local ermo”.

Dante Ferreira divulgou o site da Polícia Civil do Amapá e o número do disque denúncia da Delegacia de Homicídios, onde as pessoas podem fazer denúncias sobre os criminosos de forma anônima. É o 99170-4302.