Homem é preso após comprar moto furtada por R$ 400

Veículo foi localizado em uma oficina no Bairro Congós, zona sul de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Nesta quarta-feira (13), uma equipe do 1º Batalhão, comandada pelo sargento Tércio Cid, recuperou uma motocicleta que havia sido furtada na madrugada do dia anterior, terça-feira, do Bairro do Muca, na zona sul de Macapá.

O veículo já estava na 7ª Avenida do Bairro Congós, sendo desmontado em uma oficina. Um suspeito, conhecido como Sabiá, de 30 anos, foi preso. Ele relatou ter comprado a motocicleta por R$ 400 e confessou saber que era furtada.

“O verdadeiro proprietário da moto nos procurou no 1º Batalhão e informou ter avistado a sua moto furtada neste local. Prontamente nos deslocamos ao local e flagramos o suspeito fazendo reparos na moto, retirando as peças. Ele Já tem antecedentes por porte ilegal de arma de fogo”, relatou o sargento Tércio Cid.

Sabiá também informou que pretendia passar as rodas para uma outra moto, de sua propriedade e que é do mesmo modelo.

O veículo, que é avaliado em R$ 5 mil, foi levado para o Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do Bairro Pacoval, juntamente com o suspeito. Lá, ele foi identificado como Adriano de Vilhena Fernandes, que acabou autuado pelo crime de receptação – quando o acusado adquire produtos furtados ou roubados.