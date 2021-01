Homem filmava vítimas antes de assaltos, diz polícia

Ele foi preso com preso com drogas e materiais roubados na Avenida Equatorial, no Bairro Araxá, zona sul de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Pés de maconha, monitores de computador, drogas, dinheiro, celular e até um malote para distribuição de valores foram apreendidos em uma casa, na Avenida Equatorial, no Bairro Araxá, zona sul de Macapá.

As informações foram divulgadas nesta quarta-feira (27). A ação, realizada por policiais militares do 1º Batalhão da Polícia Militar, terminou com a prisão de Selso Oliveira Loureiro, de 19 anos.

A PM informou que a prisão foi feita na Passagem do Aterro após o local ser alvo de denúncias de moradores devido ações criminosas. Hoje, a Polícia patrulhou a área e avistou dois suspeitos que fugiram para área de mata.

A mesma sorte não teve Selso Oliveira, que estava dentro de uma casa supostamente abandonada e que ainda tentou fugir, mas foi alçando.

Em seus bolsos foram encontrados várias porções de drogas, dinheiro e um celular. No aparelho a polícia descobriu diversos vídeos de supostas vítimas movimentando um valor alto ou em mercantis e, que depois eram roubadas.

Há ainda vídeos em que o suspeito preso comemora junto com comparsas o sucesso das ações criminosas. As imagens não foram divulgadas.

No forro da residência foi encontrado um botijão de gás e 10 monitores de computador oriundos do tráfico, furto ou roubo. Em um dos cômodos ainda foi flagrado uma grade de cerveja com cultivo de canabis. No total eram 10 mudas.

O suspeito e velho conhecido da polícia, foi levado para o Ciosp do Pacoval.