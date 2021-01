Idoso desaparecido há 3 dias é achado morto

Corpo foi encontrado em avançado estado de decomposição em Oiapoque, a 590 km de Macapá. Polícia suspeita de latrocínio.

Por ANDRÉ SILVA

Um homem que estava desaparecido há três dias no município de Oiapoque, a 590 km de Macapá, foi encontrado morto na entrada da propriedade onde morava. O corpo de José Cardoso Araújo, de 67 anos, conhecido com Ceará, foi encontrado no fim da tarde de terça-feira (5) já em avançado estado decomposição.

A Polícia Civil investiga as causas da morte e adiantou que se trata de um homicídio. O delegado Átila Rodrigues detalhou o caso.

Segundo as investigações, um amigo da vítima procurou a delegacia de Oiapoque para informar o desaparecimento. Ceará morava sozinho, em uma casa afastada da cidade. Foi justamente na entrada do terreno que dá acesso ao imóvel que ele foi encontrado jogado no chão.

O corpo estava em avançado estado de decomposição. O que chamou a atenção da polícia foi o fato da casa estar com os objetos todos revirados. Isto levantou a suspeita de que Ceará tenha sido vítima de latrocínio.

O delegado disse ainda que a vítima não tem nenhum parente na cidade e que o processo de investigação está em andamento.