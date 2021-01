Ifap abre 970 vagas em cursos técnico e superior

Processos seletivos dão direito a vagas nos campus da capital, Macapá, e do interior do Estado do Amapá.

Compartilhamentos

Dois processos seletivos que somam 970 vagas de cursos técnicos (ensino médio) e de graduação (ensino superior) foram lançados nesta quinta-feira (7) pelo Instituto Federal do Amapá (Ifap). As vagas são ofertados nos campi Macapá, Laranjal do Jari, Porto Grande e Santana.

As aulas presenciais são para o primeiro semestre de 2021. As inscrições serão realizadas no período de 13 a 26 de janeiro, em sistema on-line. Confira os editais:

Processo Seletivo Técnico Integrado 2021.1

Processo Seletivo Superior 2021.1

São 450 vagas em 15 cursos para o ensino médio e outras 520 vagas para 16 cursos de graduação.

Não serão realizadas provas dos processos seletivos. A seleção ocorrerá pela classificação do estudante com base no desempenho escolar (notas/conceitos) do ensino anterior, conforme detalhado nos editais.

As notas devem ser informadas no momento da inscrição e deverão ser comprovadas com a apresentação do histórico escolar durante a matrícula.

Foto: Arquivo/SN