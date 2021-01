Inquérito apura se secretário furou fila da vacina contra covid-19

CRISE DO CORONAVÍRUS NO AMAPÁ

Randolph Scooth costuma compartilhar postagens sobre a vacina em rede bolsonarista

Por SELES NAFES

O Ministério Público do Amapá abriu inquérito para apurar se o secretário de Saúde de Serra do Navio, Randolph Scooth, furou a fila de prioridades na vacinação contra a covid-19. A foto dele como primeira pessoa a ser imunizada na cidade foi amplamente divulgada nas redes sociais de Serra do Navio, município a 240 km de Macapá.

As 89 doses da CoronaVac foram doadas pelo Instituto Butantã e enviadas pelo governo do Estado aos municípios. A quantidade que chegou até agora é insuficiente para imunizar toda a população, por isso foram definidos públicos prioritários, como profissionais de saúde na linha de frente contra a pandemia.

O secretário não é profissional de saúde, mas comanda a pasta desde a gestão passada do prefeito Elson Belo. Antes disso, sempre atuou como jornalista e radialista.

Em suas redes sociais, ele costuma compartilhar postagens de bolsonaristas que fazem oposição a um dos principais defensores da CoronaVac, o governador de São Paulo, João Dória (PSDB). O Portal SelesNafes.Com tenta contato com ele, mas ainda não houve retorno.

O secretário é acusado nas redes sociais de se aproveitar do cargo para ser imunizado. A esposa dele também teria sido beneficiada, e o MP recebeu fotos do procedimento nela.

“Se for constatado o ilícito, o caso poderá configurar ato de improbidade, além de crime do artigo 268 do Código Penal, que prevê a responsabilização criminal daquele que pratica infração de medida sanitária preventiva”, informou o MP.

A promotora de Justiça Thaysa Assum de Moraes enviou ofício para que o secretário se manifeste em 48 horas “e encaminhe nome, critério e qualificação de cada pessoa vacinada no município até momento”.