“Intervenção divina”, dizem sobreviventes de acidente marítimo

Colisão entre embarcações ocorreu na manhã deste sábado (30), no Rio Amazonas, próximo ao distrito da Fazendinha, a 12 km do centro de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Uma foto que retrata o alívio de quem quase perdeu a vida. O registro foi feito quando uma menina de 10 anos reencontrou os seus familiares no porto da praticagem e não conteve a emoção.

Ela é uma das 9 vítimas de uma colisão entre um navio mercante de grande porte de cargas e uma pequena embarcação de passageiros no Rio Amazonas. O acidente ocorreu próximo ao Distrito da Fazendinha, a 12 km do Centro de Macapá, na manhã deste sábado (30).

Segundo a irmã da garota, os ocupantes da embarcação pequena saíram do porto do Vale Verde com destino a Ilha do Chagas, para participar de um culto.

De acordo com o piloto da embarcação de pequeno porte, Jean Guedes, chovia muito na hora da colisão, o que prejudicou a visibilidade. Ele chegou a ver o navio, mas acreditou que a embarcação estivesse distante e dava tempo para atravessar. Contudo, calculou errado.

“Quando meu filho pediu o celular para tirar uma foto o navio já tava em cima. Não teve jeito, corri no motor e ainda tentei tirar um pouco da frente. Bateu na popa e tombou ela só de uma vez. Começaram a ficar desesperados, fui puxando um por um. Jogaram só um colete do navio”, detalhou.

O homem lembra ainda que foi acionado um sinalizador. Ribeirinhos ajudaram no resgate bem no meio do canal com fortes maresias.

“Tá todo mundo salvo, agradeço a Deus por isso. Foi uma sorte nós termos sobrevivido desta vez. Foi isso: intervenção divina”, concluiu, chorando, Jean Guedes.

Todos estavam sem colete salva-vidas, mas sobreviveram. A embarcação danificada foi levada até a margem do rio.

A Capitania do Portos do Amapá informou que não houve poluição hídrica e que irá instaurar inquérito para apurar as causas, circunstâncias e responsabilidades pelo acidente. Depois de cumpridas as formalidades legais, o inquérito será encaminhado ao Tribunal Marítimo, que fará a devida distribuição e autuação.