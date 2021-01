IPVA 2021: Amapá quer arrecadar R$ 86 mi; boletos estão disponíveis

Sem o imposto, o veículo não pode ser licenciado e fica sujeito à multa e apreensão.

Por RODRIGO ÍNDIO

Já estão disponíveis os boletos para pagamento do IPVA 2021, incluindo o boleto com desconto de 20% para quem decidir pagar todo o valor em cota única, com vencimento em 15 de março.

Segundo o coordenador de arrecadação do Amapá, Gilson Rodrigues, o imposto também pode ser pago em até seis vezes, com o vencimento da 1ª cota também em 15 de março – para quem optar pelo pagamento de forma parcelada. Veja as datas de vencimentos das seis cotas:

– Cota Única ou 1ª Cota, Licenciamento – 15/3

– 2ª Cota – 15/4

– 3ª Cota – 17/5

– 4ª Cota – 15/6

– 5ª Cota – 15/7

– 6ª Cota – 16/8

“Acreditamos que com a vacina da covid-19 a situação melhore e que não seja preciso adiar as datas de vencimento”, comentou Rodrigues.

Os boletos podem ser gerados nos sites da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) e do Departamento Estadual de Trânsito do Amapá (Detran-AP). Basta digitar os números da placa e do Renavan do veículo.

Em 2020, o estado arrecadou menos que o previsto no início com o imposto, que era de R$ 86 milhões. No fim do ano, esse montante foi fechado em R$ 77,6 milhões. Contudo, ainda assim, a arrecadação foi superior a 2019, quando o Governo do Amapá arrecadou R$ 76,3 milhões.

“Tivemos muitas crises em 2020, pandemia, apagão, que afetaram a economia e isso interferiu no pagamento do imposto. Mas, superamos 2019 em R$ 1,3 milhão”, avaliou o coordenador.

Este ano, a meta é novamente arrecadar R$ 86 milhões. O prazo máximo para licenciamento é 31 de agosto. No dia 1º de setembro, as fiscalizações já cobrarão o documento de licenciamento (CRLV) de 2021, que só é emitido mediante o pagamento do IPVA.