Irmão de policial é executado

Corpo da vítima foi encontrado na tarde desta quinta-feira (21), no imóvel onde morava, na zona sul de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um homem foi encontrado morto no início da tarde desta quinta-feira (21), no Bairro Buritizal, zona sul de Macapá. A vítima, identificada como Hernandes Machado da Costa, 46 anos, é irmão de um agente da Polícia Civil do Amapá.

O corpo já estava em estado de decomposição, dentro de um dos cômodos do prédio, que é de propriedade de familiares da vítima, localizado na Avenida Pedro Lazarino, esquina com a Rua Hildemar Maia.

A perícia constatou uma perfuração produzida por arma de fogo. O tiro teria sido disparado na boca. O delegado Welligton Ferraz, da Delegacia de Homicídios, revelou que o homem estava desparecido desde a madrugada de quarta-feira (20).

A polícia teve acesso a filmagens das proximidades, que mostram Hernandes falando ao telefone. Foram as últimas imagens dele com vida.

Investigadores verificaram que existe uma abertura no cômodo onde o corpo estava, que provavelmente pode ter sido utilizada como entrada e saída pelo assassino.

As primeiras pessoas que encontraram o corpo, conhecidos da vítima, relataram à polícia que uma caixa de som dentro da casa estava ligada – o que pode indicar que ela deve ter sido surpreendida.

“O que sabemos são essas informações. Agora vamos trabalhar na identificação dos autores e a motivação”, limitou-se a declarar o delegado.

Segundo ele, a vítima não tinha ficha criminal e nem histórico de problemas com a vizinhança. A polícia não informou se algum objeto do imóvel foi levado.

Perícia

O perito Odair Monteiro, que fez a análise da cena do crime, informou que foi observada uma perfuração “de saída” na parte de trás da cabeça. O corpo estava num cômodo usado como a cozinha do imóvel, que é formado ainda por mais um quarto, banheiro e sala.

Ainda de acordo com o profissional, os móveis pareciam estar arrumados, o que praticamente descarta uma luta corporal, ou seja, a vítima não teve chance de defesa.

“Inicialmente, os indícios nos levam a crer que o projétil entrou pela boca e saiu pela parte de trás. Mas teremos a exatidão disso após a necropsia”, acrescentou o perito.