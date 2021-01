Irmãs com obesidade lutam para viver

Elas moram no município de Santana, a 17 km de Macapá e precisam de cirurgia de redução de estomago com urgência.

Por ANDRÉ SILVA

Duas irmãs que moram no município de Santana, distante 17 km de Macapá, estão precisando de ajuda para continuar vivendo. Elas precisam de cirurgia de redução de estômago, com urgência.

Ambas sofrem com obesidade e o tipo de cirurgia que precisam não é oferecida no sistema público de saúde do Estado, segundo as irmãs. Elas não sabem quanto pesam atualmente, mas arriscam em dizer que já passaram dos 200 kg, cada uma.

Janeide da Silva Sobral tem 36 anos e Janiete da Silva Sobral tem 31. Nasceram em Pernambuco e chegaram no Amapá junto com os pais, na década de 1990.

A mais nova disse que sofre o problema desde criança. Ela contou que durante a adolescência, a doença piorou e, de lá pra cá, não conseguiu mais emagrecer.

“Nem se a gente comer pouco, a gente emagrece, porque é tendência de família. Vem da família do meu pai. Minha tia e meus tios são todos gordos. Então, é hereditário”, afirmou Janiete.

Ao contrário da caçula, Janeide foi magra até os 15 anos. Mas, foi aos 16 que essa realidade mudou. Ela está no grupo de obesos mórbidos – os que têm dificuldade para caminhar. Janeide passa a maior parte do dia sentada porque as pernas não aguantam mais o peso do corpo.

“Depois dos 15 [anos], cheguei a pesar 150 quilos. De lá pra cá, foi só piorando. Quando eu me atentei, já estava muito avançado. Cheguei a fazer dietas e tomar remédios pra emagrecer, mas nada adiantou”, contou Janeide.

Além da dificuldade para caminhar, o acúmulo de gordura no corpo causa dores nas articulações, inchaço nos joelhos e dificuldades pra respirar. Todos esses fatores foram suficientes para que as duas se unissem e começassem a pedir ajuda para fazer a cirurgia. Por isso, elas e os amigos usam as redes sociais.

A busca pela cirurgia

Janiete disse que não é de hoje que tenta fazer a cirurgia bariátrica. Em Macapá, chegou a passar por alguns médicos e todos foram unânimes em dizer que apenas com recursos próprios é possível fazer o procedimento na capital, Macapá, e que o valor da cirurgia pode variar entre R$ 20 mil e R$ 30 mil. Isso sem contar as consultas médicas pré-operatórias.

Outro meio seria pelo Sistema único de Saúde (SUS), só que isto ocorreria apenas em outros estados, já que só os custos com exames, consultas com psicólogos, alojamento e nutricionistas para as duas, deixaria o procedimento ainda mais caro e elas não teriam como custear isso.

O Portal SelesNafes.Com entrou em contato com o médico Marco Serruya. O cirurgião é um dos profissionais que realiza cirurgias bariátricas no Amapá. Ele acompanha o caso das irmãs.

Serruya contou que, 15 anos atrás, alguns médicos amapaenses chegaram a fazer a cirurgia pelo SUS, mas o procedimento era muito arriscado devido à falta de material apropriado oferecido pelo sistema.

Desde então, apenas os hospitais privados da capital têm capacidade, pessoal, e material apropriado para isso, segundo o médico.

Obesidade

Uma equipe de cientistas norte-americanos, publicou um estudo baseado em pesquisas feitas em camundongos, no site da Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos, que mostrou que os descendentes dos camundongos usados durante o experimento, com as características de obesidade e estresse, nasceram com as mesmas características dos pais. Para os cientistas, isso pode acontecer, também, com os humanos.

Em 2019, um em cada quatro brasileiros adultos estavam obesos, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgados em 2020.

Ajuda

Para ajudar, as pessoas podem fazer depósito bancário nas contas fornecidas pelas irmãs ou entrar em contato com elas pelo telefone abaixo:

Branco Brasil

Agência 3346-4

Conta 63547-2

Nome Janiete da Silva Sobral

CPF 02865995208

Pix 9691019546

Número de contato 99101 9546