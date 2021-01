Jornalista, advogado e policial são encontrados em motel usado por viciados

Nos quartos do motel a polícia encontrou um jornalista, um advogado, um professor, servidor e um policial penal

Por OLHO DE BOTO

Policiais civis do Amapá encontraram um motel que servia como ponto de venda e “fumódromo” para usuários de crack. Foi durante uma operação da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE), na madrugada desta quinta-feira (28), no Bairro do Santa Rita, zona sul de Macapá.

O motel fica na Avenida Salgado Filho, entre as ruas Hildemar Maia e Santos Dumont. O local não tem camas, água, energia e nem outro equipamento necessário para o funcionamento de um motel.

Os quartos estavam sendo usados, exclusivamente, para o consumo de drogas.

Quando a polícia chegou, dezenas de usuários foram encontrados no local, entre eles um jornalista, um policial penal, um advogado, um servidor público e um professor. No total, mais de 20 pessoas foram detidas e encaminhadas para a delegacia.

“O mais interessante é que não são usuários que moram na rua, são profissionais que chegam até de carro para comprar”, explicou o delegado Vladson Nascimento.

A equipe da DTE identificou o proprietário do prédio e a pessoa que estava alugando. O proprietário mora no Macapaba e o locatário no Bairro dos Congós. Os usuários estavam sendo monitorados e agora a intenção é fechar o local em definitivo.

“Aqui havia uma traficância bem acentuada. Estamos quebrando a cadeia. (…) Nós descobrimos o local onde está guardada o restante da droga, e estamos indo pra lá para fazer o estouro. Ao todo são três traficantes da cadeia que está sendo quebrada”, comentou o delegado.

Depois do motel, a polícia foi até outro endereço apontado pelo traficante. Num apartamento do residencial São José, no Buritizal, foram encontradas várias pedras grandes de crack.