Jovem casal é preso em Macapá com drogas sintéticas

Prisão ocorreu nesta quarta-feira (6), no Bairro do Trem, zona sul de Macapá.

Um jovem casal foi flagrado com drogas sintéticas – feitas em laboratório – na manhã desta quarta-feira (6) em Macapá. O flagrante foi feito pela Polícia Federal no Bairro do Trem, zona sul da capital do Amapá. Um homem de 22 anos e de uma mulher de 19 foram presos. Eles não tiveram os nomes divulgados pela PF.

Na residência do casal, os agentes federais apreenderam 25 pontos de LSD e 200 comprimidos de ecstasy e uma porção de maconha. Durante da ação, o homem tentou se livrar de boa parte dos entorpecentes, mas foi impedido pelos agentes.

Além das substâncias entorpecentes, foram apreendidos uma quantia em dinheiro, uma balança de precisão e diversos sacos plásticos – usados para dividir as drogas em diferentes porções para comercialização.

O casal foi conduzido à Superintendência Regional da Polícia Federal no Amapá, na zona norte da cidade. Segundo a PF, ambos serão encaminhados ao Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen).