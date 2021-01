Jovem é achado morto em Oiapoque

Vítima aparentava ter entre 18 e 25 anos

A Polícia Militar do Amapá confirmou, neste domingo (10), a descoberta do corpo de um jovem em um matagal, dentro da cidade. Ele foi assassinado a tiros.

O corpo foi encontrado por moradores do Bairro do Paraíso, em uma trilha em área de mata, no fim da tarde de sábado (9). O 12º Batalhão da PM foi acionado por volta das 17h20min.

O local foi isolado para trabalho da perícia e retirada do cadáver do jovem, que foi morto com tiros na cabeça.

De acordo com a equipe que esteve no local, a vítima aparenta ter entre 18 e 25 anos, e permanece sem identificação.

A PM ainda não anunciou prisões.