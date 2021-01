Jovem é morto após noite de bebedeira

Homicídio ocorreu na zona norte da cidade. Vítima morreu com facada única nas costas

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um jovem foi morto com uma única facada nas costas, no início da manhã deste domingo, no Bairro Infraero II, na zona norte de Macapá.

O corpo, identificado como sendo de Daniel Gonçalves Rodrigues, de 19 anos, foi encontrado por moradores, por volta das 6h, na calçada de uma madeireira localizada na Rua Cid Borges de Santana. O Samu foi quem confirmou o óbito.

O 2º Batalhão da PM fez o isolamento e a preservação do local do crime até a chegada da perícia, que confirmou que a vítima ainda correu por alguns metros depois que foi atingida, até cair em cima de várias peças de madeira.

O delegado Cesar Ávila, da Delegacia de Homicídios (Decipe), assumiu a investigação. No local, ele apurou que o jovem morava numa área de invasão do bairro, e que havia amanhecido bebendo na companhia de outras pessoas quando foi esfaqueado.

Os investigadores ainda foram ao local onde havia ocorrido a bebedeira, mas não encontrou ninguém que pudesse esclarecer o homicídio.

“Foi apenas uma facada nas costas. Estamos levantando informações porque a mãe dele teria sido alvejada ou passou mal e foi levada para o hospital, mas ainda estamos levantando essas informações”, comentou o delegado Cesar Ávila.

Por enquanto, a autoria e a motivação ainda são desconhecidas.

“Ele já tinha passagem pela polícia quando era menor. Completou 19 anos em dezembro. Desconfiamos que a vida com atividade criminosa tenha alguma relação com a motivação do crime”, concluiu.