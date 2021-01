Jovem é morto por colega com quem dividia aluguel

Arma do crime foi uma pedra, informou a PM

Por RODRIGO ÍNDIO

Um adolescente identificado como Luís Henrique Nunes Dantas, de 17 anos, foi morto durante uma bebedeira, no município de Porto Grande, cidade a 105 km de Macapá.

De acordo com o 7° BPM, o caso ocorreu por volta das 04h30min da madrugada deste sábado (9), na Rua Santos Dumont, numa região conhecida como Pista do Aeroporto.

Segundo os militares que atenderam a ocorrência, durante a bebedeira houve uma confusão e a vítima foi morta com uma pedrada por um rapaz com quem dividia aluguel. A arma do crime foi deixada ao lado do corpo.

O suspeito do crime foi identificado como Alisson Marcelo de Souza Bezerra, que fugiu da cena crime com a ajuda de um comparsa em um veículo prisma de cor cinza.

Após denúncia anônima, as polícias Militar e Civil chegaram ao local onde estava a dupla e o veículo. Num primeiro momento, ao notar a presença dos agentes de segurança, os infratores fizeram silêncio para tentar fugir da abordagem.

Entretanto, havia um som de música vindo do quarto. Como não havia chave reserva, a proprietária da vila de quitinetes autorizou a verificação no local.

Como ninguém respondeu ou atendeu e, se tratava de flagrante delito, foi dada a ordem para que a porta fosse arrombada. Logo, a dupla foi encontrada.

Foi dada a voz de prisão para Alisson Macedo e Luiz Douglas Siqueira de Melo que, segundo testemunhas, foi quem deu fuga para o infrator.

Em vistoria no veículo foi visualizado marcas semelhantes a de sangue no banco traseiro. Os suspeitos foram encaminhados para a delegacia do município para as medidas cabíveis.

Até o fechamento desta reportagem, o motivo do crime ainda não tinha sido esclarecido.