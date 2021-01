Jovem sem ficha criminal é morto por ocupante de carro branco

Crime ocorreu nas proximidades da Praça do bairro do Muca, na zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um jovem de 23 anos identificado como Roniel Carvalho Pinto foi morto com quatro tiros na noite deste sábado (16), nas proximidades da Praça do bairro do Muca, na zona sul de Macapá.

O homicídio ocorreu em via pública, por volta de 20h30, Roniel estava na Rua São Januário quando o veículo passou por ele e um dos ocupantes começou a atirar. Ele foi atingido na cabeça, braços e região das costas. Morreu antes de ser atendido pelo Samu.

Testemunhas disseram ao delegado Luís Carlos, da Delegacia de Homicídios, que os disparos partiram de dentro de um carro branco. Os investigadores buscam por imagens de câmeras de segurança do local para tentar identificar o veículo e chegar aos autores do crime.

Por enquanto, a motivação ainda é desconhecida. Roniel morava na região do Copala – área de domínio do tráfico de drogas. Contudo, a polícia informou que ele não tinha ficha criminal.

“A família disse não saber por qual motivo ele estaria aqui nessa região, nesse horário. Dizem que era um rapaz tranquilo, aparentemente, sem inimizades, e nós confirmamos que realmente ele não tem antecedentes criminais. Era recém separado. Não descartamos, por enquanto, nenhuma possibilidade. Estamos investigando, aqui é uma área com bastante câmeras. Acredito que vamos ter condições de identificar o veículo”, resumiu o delegado.

Policiais militares do 1º Batalhão e do Bope fizeram várias diligências para tentar localizar o carro, mas não tiveram êxito.