Jovens são flagrados ‘trabalhando’ para tráfico, diz polícia

Prisão e apreensão ocorreram no Conjunto Residencial Mucajá, na zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Militares do 1º Batalhão prenderam dois jovens por suspeita de tráfico de drogas no Conjunto Habitacional Mucajá, no Bairro do Beirol, em Macapá, na quinta-feira (28).

A equipe, comandada pelo sargento Tércio Cid, responsável pelo patrulhamento dos conjuntos Açucena, São José, Hospital de Base e Mucajá, foi quem flagrou os dois em uma das quadras do residencial.

De acordo com a polícia, um deles carregava 30 porções de maconha no bolso da roupa. Segundo o sargento Tércio Cid, os jovens são funcionários do tráfico de drogas na região.

“Eles ficaram desconfiados ao avistar a viatura e nós percebemos a atitude suspeita deles. Decidimos, então, abordar. Na busca pessoal, encontramos algumas porções, e vasculhamos o local lá e achamos mais drogas. Estavam nesse ‘serviço’ em plena luz do dia”, relatou o sargento.

Diante das evidências, a dupla foi conduzida para o Ciosp do Pacoval. Os nomes dos acusados não foram divulgados pelos policiais.