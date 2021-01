Justiça recomenda lockdown

CRISE DO CORONAVÍRUS NO AMAPÁ

CRISE DO CORONAVÍRUS NO AMAPÁ

A medida foi sugerida após o Comitê Estadual de Saúde do Judiciário (CES-JUS) analisar taxas de contaminação, mortalidade e ocupação de leitos na rede hospitalar do Amapá.

Compartilhamentos

Com o Estado prestes a atingir 1.000 mortes por covid-19, a Justiça do Amapá recomendou, na noite desta quinta-feira (14), que o Governo Estadual e as prefeituras dos 16 municípios decretem lockdown – isolamento total. Atualmente o Estado tem 72.422 casos confirmados e 991 óbitos.

A medida foi sugerida após o Comitê Estadual de Saúde do Judiciário (CES-JUS), que é presidido pelo desembargador Carlos Tork, analisar as taxas de contaminação, mortalidade e ocupação de leitos na rede hospitalar pública e privada no Amapá.

Segundo o Comitê, desde outubro passado estes índices não param de crescer. Não há, segundo o dispositivo, sinais de estabilização.

A falta de leitos de UTI é um agravante. O Tribunal de Justiça do Amapá (Tjap) divulgou, através de sua Assessoria de Comunicação e Imprensa, que segundo a diretora executiva da Superintendência de Vigilância em Saúde do Estado (SVS), enfermeira sanitarista Iracilda Costa, houve um aumento de 77% de outubro para novembro e de 30% de novembro para dezembro na ocupação de leitos.

“Provavelmente devido ao relaxamento nos cuidados por parte da população após um período mais estável, mas as festas de final de ano só devem confirmar essa tendência de crescimento nos próximos dias”, teria informado a sanitarista durante reunião do CES pela internet que precedeu a decisão.

No encontro online, o médico Aljerry Rego, do Centro Covid instalado no Hospital Universitário, em Macapá, confirmou que houve um crescimento no número de internações.

“Hoje nosso problema é UTI, estamos com taxa de 85 a 90% nas UTIs, nesta segunda onda mais grave, e os pacientes estão ficando mais tempo internados”, relatou.

Segundo ele, o Estado trabalha para montar a UTI 3, com mais 15 leitos, e aguarda a chegada de mais equipamentos para o próximo sábado (16). Contudo, será preciso conseguir equipes médicas para deixá-las operacionais, uma das maiores dificuldades que o Amapá enfrenta no combate à pandemia.

No Boletim Epidemiológico divulgado pelo Governo do Amapá nesta quinta-feira, o percentual de ocupação dos leitos no Estado seria de 64,62%.

Entretanto, na reunião virtual do CES-JUS, o médico Ronaldo Dantas, integrante do Núcleo de Apoio Técnico em Saúde do Judiciário (NAT-Jus), afirmou que essa taxa está próxima de 100%.

“O cenário é mais sombrio que antes”, afirmou o especialista na transmissão.

“Tendo em vista o cenário aqui apresentado, com o sistema de saúde colapsado, poucas chances de uma solução imediata e praticamente a certeza de pelo menos duas mortes para cada dia que não se toma uma medida mais severa, não vejo alternativa senão a recomendação de um novo lockdown”, definiu o desembargador Tork.

O Estado deve se pronunciar nesta sexta-feira (15).