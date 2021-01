Ladrões furtam picape para carregar R$ 14 mil em mercadorias furtadas

Os crimes ocorreram na madrugada de quarta-feira (13), na região central e na zona sul de Macapá. Ninguém foi preso.

Por OLHO DE BOTO

As polícias Militar e Civil estão à procura de três ladrões que furtaram uma picape e a usaram para carregar R$ 14 mil em mercadorias de um depósito de bebidas, em Macapá. O veículo já foi recuperado, mas ninguém foi preso.

De acordo com relatório de ocorrência – atendida pelo 1º Batalhão da PM –, a picape modelo L200 foi roubada da frente de uma casa, no Centro, por volta de 0h50. Imagens de câmeras de segurança do perímetro mostram a ação dos três ladrões. Eles destravam as portas, desengatam o sistema de marchas e freio de mão, empurram o veículo por alguns metros até uma esquina e ligam o motor.

Na mesma madrugada, os criminosos chegaram na picape até um depósito de bebidas, localizado na Rua 1º de Maio, no Bairro do Trem, na zona sul de Macapá. Lá, arrombaram fechaduras e furtaram vários tipos de mercadorias, principalmente bebidas alcóolicas.

O dono do estabelecimento chegou a oferecer, em uma rede social, recompensa de R$ 1 mil para quem fornecesse informações sobre os bandidos e a picape usada no furto. Segundo ele, os produtos levados estão avaliados em R$ 14 mil.

Horas depois, já na tarde de quarta-feira, militares do 1º Batalhão encontraram a L200. Ela estava abandonada na Avenida Anhanguera, esquina com a Rua Manoel Eudóxio Pereira, no Bairro do Buritizal, zona sul.

Os policiais avisaram ao dono da picape, um senhor de 80 anos. Em seguida, os militares entregaram o veículo no Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do Bairro Pacoval, para os procedimentos legais de devolução ao dono. A polícia continua atrás dos ladrões.

Furto de carros

Segundo dados do 1º Batalhão da PM, que cobre a zona de Macapá, apenas nesta área da cidade os furtos e roubos de veículos cresceram acima de 18,31%, que foi a taxa de de crescimento da recuperação de automotores em 2020, quando 71 foram encontrados, em comparação a 2019, quando 84 foram devolvidos aos donos pelos militares.