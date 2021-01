Líder de igreja no Amapá é acusado de abusos sexuais contra fieis

O pastor Jeremias é acusado por pelo menos três mulheres de abusos sexuais e rituais de exorcismo envolvendo sexo

Compartilhamentos

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Várias mulheres, garotas muito jovens, estão denunciando abusos e importunações sexuais que teriam sido praticados pelo pastor Jeremias Barroso, líder da Igreja Getsemani, localizada no Bairro Perpétuo Socorro, zona leste de Macapá. O portal SelesNafes.Com tomou conhecimento de diversos casos, quase uma dezena deles, e conversou com três mulheres que concordaram em falar. Apenas a primeira autorizou o uso do nome, mas o portal preferiu substituir por um nome fictício para protegê-la, especialmente nas redes sociais.

O SN também teve acesso à gravação de uma vídeo chamada, onde o pastor exibe o pênis em ato de masturbação para uma garota que recebia a ligação. A delegada Marina Magalhães, que conduz as investigações do caso pela Delegacia de Crimes Contra a Mulher (DCCM), também gravou entrevista.

Por mais de uma semana, o portal procurou o pastor Jeremias para que ele pudesse se defender das acusações. A reportagem foi até a Igreja Getsemani por três vezes. Foram enviadas mensagens nas redes sociais oficiais da congregação, no entanto, sem resposta.

As acusações

“Maria” tem 19 anos e é estudante. Conheceu a Igreja Getsemani em 2019, convidada por um amigo para ir em um retiro de Carnaval. No dia 2 de julho de 2020, quando estava em um período conturbado da sua vida, com crises de ansiedade, o pastor Jeremias a chamou no gabinete pastoral alegando que queria lhe aconselhar.

O horário combinado era às 17h30, mas a jovem chegou atrasada, depois das 18 horas. Na sala com o pastor, ele teria perguntado o que havia acontecido com a jovem para que tantas coisas ruins ocorressem com ela, referindo-se à depressão e aos problemas de ansiedade. A jovem começou a falar sobre sua vida quando Jeremias sentou-se em outra cadeira e pediu que ela continuasse contando, mas em pé, de frente dele. Assim, Maria continuou, quando o pastor perguntou se a jovem já tinha tido relações sexuais com alguém.

Ela respondeu que sim, achando que poderia haver algum sentido na pergunta. Maria conta que o pastor começou a se fixar no assunto da vida sexual dela. Perguntou se ela fazia sexo com frequência, se transava com vários homens e coisas do tipo, foi quando ela começou a perceber que aquilo não ia bem e resolveu questionar o pastor sobre o direcionamento da conversa.

Jeremias teria respondido que este era justamente o problema, a vida sexual de Maria era o que lhe causava todo o sofrimento. O diagnóstico era que a jovem tinha um demônio, estava possuída por uma entidade que o pastor identificou como a “pomba-gira”.

O tratamento poderia ser iniciado ali mesmo, com a condição de que ficasse em sigilo entre pastor e ovelha, entre líder espiritual e a jovem que buscava conforto para seus problemas pessoais. Quanto ao método, Maria relatou:

“Ele pediu para eu falar o nome de uma pessoa que eu já tinha ficado e fingir que era ele, para que eu ficasse mais confortável. Eu disse, e ele falou finja que eu sou tal pessoa e quando ele disse isso eu comecei a rir, aí ele me falou que não era pra eu rir, que aquilo ali era coisa séria, que ele queria me ajudar, mas que eu precisava aceitar ajuda. Aí ele disse pra mim que era pra eu pegar a mão dele e passar onde já tinham me tocado. Você precisa fazer isso, para que seja liberta”.

Com um pé atrás, mas confiando na liderança do pastor, a jovem, mesmo receosa, pegou a mão do pastor e colocou em cima da blusa. O pastor perguntava: “onde mais? Onde mais que te tocam?”, tentando ir para outras partes do corpo.

Dizendo que era para a jovem se soltar mais, o pastor desligou a luz da sala pastoral e pediu para a jovem abrir o zíper da calça dela e falou que ele ia tocar ali, que era para ela pegar a mão dele e levar até a sua vagina. Segundo Maria, Jeremias falava tudo em tom de oração, foi quando um outro fiel chegou à igreja e viu, pelo vidro da sala, os dois em pé, um de frente para o outro.

Como já havia movimentação de pessoas para o culto online que o pastor iria ministrar, Jeremias perguntou se Maria havia entendido o que aconteceu, que aquilo era para a sua libertação e que toda vez que ela quisesse ter relação sexual com alguém era para ligar para ele, que ele iria fazer uma oração por telefone, que aquilo era um processo.

No fim do culto, em que Maria ajudou operacionalmente na transmissão, o pastor ofereceu uma carona para a garota e como outros dois rapazes iriam pegar carona também, ela aceitou.

Primeiro o pastor deixou os dois rapazes e Maria ficou no banco de trás e o pastor pediu que ela fosse para o banco da frente. Receosa, sabia que o assunto iria voltar.

“Ele disse pra eu explicar pra ele o que tinha acontecido. Eu falei que você teve que me tocar para me libertar, aí quando eu falei isso, ele sempre falava. Não, eu não te toquei, você pegou a minha mão e passou pelo seu corpo, foi isso o que aconteceu. Não era eu que estava ali, era o Espírito Santo que estava ali, pra mim te curar”, recordou.

Na frente da casa da jovem, veio mais um pedido inusitado. Quando a jovem entrasse em casa era para ela tirar a calcinha e queimá-la. Em seguida, o pedido mudou. A calcinha teria que ser tirada naquele instante. Querendo que tudo acabasse, com tênis e de calça jeans, ela tentou tirar a calça sem tirar o tênis e se atrapalhou, quando a mãe apareceu no portão de casa.

Com medo e envergonhada, o pastor perguntou se era para irem para outro lugar e ela disse que sim. Na esquina, ela tirou a calcinha e ele a colocou dentro de uma luva de plástico, quando ela tentou vestir-se novamente ele a impediu, pois ele tinha que fazer uma oração na jovem.

Foi quando voltou o momento do “onde mais, onde mais?”, quando Jeremias perguntava em que parte do corpo Maria queria que ele fizesse a oração. Nesse momento, era o pastor que conduzia a mão da jovem, quando lhe abriu as pernas e tocou em sua vagina.

Ele pediu para Maria virar de costas e ela, com os olhos fechados por vergonha e medo, virou-se de lado, na posição de quatro. O pastor dizia que a queria como ela ficava com outros rapazes. Ela se agachou e ele continuou tocando-a.

Jeremias falou que tinha acabado, entregou a calcinha e disse para Maria queimá-la, em seguida, a deixou em outra esquina, pois não quis parar na frente da casa por causa da mãe da menina.

Maria não foi para casa. Deu a volta e, tremendo, chorando e soluçando, foi para a casa de uma amiga e lhe contou o que acabara de acontecer. A amiga lhe disse para denunciar, ela disse que ninguém iria acreditar nela e que ela estava com vergonha. Nos dois dias que se seguiriam, a jovem ficou diferente com todos em casa, quando decidiu contar para sua mãe e denunciar.

No mesmo dia, começou a saber de histórias muito parecidas com as suas. Quando perceberam, ela e outras garotas tinham sido abusadas pelo mesmo pastor Jeremias.

“Nosso maior objetivo é que seja preso e pague por tudo isso. Ele está alegando que é mentira, que ele não fez isso, e tem gente que ainda está do lado dele, mesmo sabendo que ele está errado. Eu acho incrível que mesmo com tantas vítimas, não acreditem na gente. E também nosso segundo objetivo é que a igreja feche, sabe por que? Porque o pastor presidente é o Jeremias, teve uma nota dizendo que ele iria se afastar, só que a igreja é familiar, ela é composta pelo pastor Jeremias que é o pastor presidente e dono de lá, pelos filhos e as noras e a esposa”, revelou a jovem vítima.

Abusos em nome do Espírito Santo

O longo e detalhado relato de Maria é muito parecido com os de outras duas garotas ouvidas por SelesNafes.Com, e envolvem toques libidinosos em nome do Espírito Santo, utilização da autoridade de pastor e líder, jogos psicológicos, e orações supostamente de exorcismo para expulsar um demônio, que na versão do pastor, seria a pomba-gira.

O segundo relato vem de uma mulher que preferiu não se identificar, pois parte da sua família não sabe o que aconteceu. Ela tem 21 anos e os fatos que narrou ocorreram em 2018. Ela entrou na igreja por conta de um namorado que já frequentava o local e foi participando do culto de jovens, aos sábados.

Ao terminar esse relacionamento, o pastor Jeremias Barroso, que sempre pegou em sua mão de um jeito diferente e incômodo, segundo ela, lhe procurou, dizendo que não era para ela se afastar de Deus.

Solicitando segredo, Jeremias pediu que ela fosse até à igreja, ao seu encontro para ele lhe fazer uma oração e assim libertá-la dos sentimentos que a feriam.

“Ele me chamou na sala dele, disse que não era para eu ter medo, que ele só iria me ajudar. Foi então que começaram as perguntas estranhas sobre relações sexuais, sobre minhas intimidades com quem eu fiquei na época. Aí ele pediu para eu pegar a mão dele e passar por todo meu corpo onde essa pessoa [ex-namorado] já tinha me tocado, eu fiquei muito desconfortável na hora, mas não sabia se de fato ele tava fazendo por maldade, então fiz o que ele pediu”, contou a jovem.

Após isso, o pastor teria pedido segredo novamente e a jovem guardou, com medo que ninguém acreditasse nela. Tempos depois, ele mandava mensagens perguntando se ela tinha gostado da “massagem” que ele tinha feito no corpo dela. Ela relata que também sofreu outros abusos dentro da igreja, como quando o pastor Jeremias lhe deu um tapa no bumbum.

Para essa jovem, que também denunciou formalmente o pastor, a justiça será feita se Jeremias for preso e se a igreja fechar.

Com a terceira garota entrevistada, que também preferiu não se identificar, a conversa sobre pomba gira voltou. Com esta há o agravante de que era menor de idade quando tudo aconteceu.

“Eu estava recente na igreja quando ele me chamou para ir no gabinete pastoral. Tava eu e a minha irmã. Ele pediu para a minha irmã sair do gabinete porque ele precisava conversar comigo. Foi então que ele falou que precisava orar por mim, porque eu tinha pomba gira e nisso ele falou que tinha que tocar no meu corpo onde as pessoas que eu tinha ficado já tinham tocado. Eu não quis, fiquei com a mão nos braços e ele disse que era para eu colocar a mão dele nas minhas partes íntimas. Eu coloquei só na barriga, não deixei e sai”, relatou a terceira denunciante.

Essa moça contou que conseguiu dizer não, porque já tinha sido vítima de outros assédios, mas que, mesmo assim, saiu da sala traumatizada com o que aconteceu.

A polícia

A delegada Marina Magalhães, da DCCM, preferiu não revelar muitos detalhes para não atrapalhar as investigações, mas relatou que o inquérito policial já foi remetido ao Ministério Público, e que o número total de vítimas ainda é desconhecido.

Segundo ela, um dos crimes pelo qual o pastor pode vir a responder é o de violação sexual mediante fraude, com pena prevista em caso de condenação de 2 a 6 anos, por cada vítima.