Lucas confirma transferência de R$ 13,6 milhões para a Saúde

Dinheiro foi liberado no último dia de 2020

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

O senador Lucas Barreto (PSD-AP) usou as redes sociais nesta sexta-feira (8) para confirmar que já estão nas contas do Estado e dos municípios mais de R$ 13,6 milhões. Desse total, 60% foram transferidos para o governo do Amapá, o que corresponde a pouco mais de R$ 8,2 milhões.

São mais de R$ 5,4 milhões para os municípios. A maior parcela ficou com a capital, que concentra mais de 60% da população do Estado. São R$ 3,1 milhões para que o novo prefeito de Macapá, Antônio Furlan (Cidadania), possa usar na rede básica de assistência.

As outras parcelas maiores ficaram com Santana (R$ 766,3 mil), Laranjal do Jari (R$ 328,4 mil), Oiapoque (R$ 164,2 mil), Mazagão (R$ 164,2 mil), Porto Grande R$ 136,8 mil). Veja abaixo o quantitativo para as cidades menores.

“Acabo de confirmar a liberação de recursos que conseguimos no dia 31 de dezembro de 2020 que serão destinados aos sistemas de Saúde do Estado e dos municípios”, anunciou Lucas.