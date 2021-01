Macapá começa vacinação; Furlan aplica primeira dose

Após receber 4.956 doses da Coronavac, a capital do Amapdeu início ao seu calendário de imunização.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Na tarde desta terça-feira (19), após receber 4.956 doses da Coronavac, a Prefeitura Municipal de Macapá (PMM) deu início ao seu calendário de imunização. A enfermeira Maria José dos Santos Ferreira, de 58 anos, foi a primeira receber a vacinação, aplicada pelo próprio prefeito de Macapá, Antônio Furlan, que também é médico.

A cerimônia ocorreu no Palácio Laurindo Banha, sede central da administração municipal, no centro de Macapá. Maria José, que é do quadro do município e também servidora efetiva do Estado, teve a honra de receber a primeira dose, seguida do também enfermeiro e atual diretor da Unidade Básica de Saúde (UBS) Lélio Silva, Flávio Aires do Carmo, de 40 anos, dose essa aplicada pela secretária de saúde do município, a médica Karlene Lamberg.

“Recebemos 4.956 doses, o que vai dar para dois mil e poucos pacientes profissionais de saúde. Foram priorizados profissionais que estão na linha de frente, UBS Lélio Silva, Covid Santa Inês, Marcelo Cândia e Marabaixo e, contingenciando a segunda dose para esses profissionais, para que não haja falha da vacina, aguardando novas doses. Como foi dito aqui, caso o Butantan tenha autorização para entregar, vender, não para o governo federal e sim para estados e prefeituras, a PMM já fez uma reserva grande para imunizar 60% da sua população”, declarou o prefeito Antônio Furlan.

O evento também contou com a presença do governador do Amapá Waldez Góes (PDT) e dos senadores Lucas Barreto (PSD) e Randolfe Rodrigues (Rede), além de vereadores da capital amapaense.

Waldez falou em união, pediu que os cuidados com as medidas sanitárias continuem e falou contra o negacionismo que questiona a efetividade do processo de vacinação.

“É a vitória da ciência pela vida. Vamos dizer não ao negacionismo, vamos defender a ciência, vamos defender aqueles que botam toda a sua capacidade para resolver o problema da humanidade e ao fazer isso, está ajudando a resolver o problema do Amapá”, declarou Waldez Góes.

Mais vacinas?

A expectativa comum na fala de todas as autoridades é de como aumentar o fornecimento de vacinas e começar a imunização para um número maior de amapaenses no menor tempo possível.

Após dizer-se emocionado com o início da vacinação, o senador Randolfe anunciou novas medidas do seu mandato.

“Semana que vem estarei na embaixada da China para dialogar com o governo chinês para garantir o suprimento de insumos farmacêuticos necessários, matéria prima, para não parar a produção do Butantan. E vamos atrás das outras vacinas, vamos ver quando chega a da AstraZeneca, vamos atrás da Sputnik, quanto mais alternativas, melhor. A vacina é uma munição na guerra contra um inimigo comum”, finalizou Randolfe.