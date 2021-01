Mais de 30 bares e restaurantes são fechados no fim de semana

Compartilhamentos

Fiscalização conjunta entre município e estado resultou no fechamento e notificação de 31 estabelecimento comerciais, a maioria bares e restaurantes, durante o fim de semana em Macapá. Segundo os fiscais, eles estavam descumprindo medidas restritivas, sanitárias e de prevenção à covid-19.

A fiscalização, promovida pela Vigilância Sanitária, Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semam), Guarda Civil Municipal e Polícia Militar notificou alguns estabelecimentos por estarem funcionando mesmo com as atividades suspensas por decreto municipal e outros por descumprir o horário de funcionamento. Todos foram fechados.

Os fiscais agiram no balneário da Fazendinha, orla do Santa Inês e Complexo do Jandiá. Em alguns bairros, as fiscalizações foram direcionadas por meio de denúncias, como no Centro, Santa Rita, Pedrinhas, Araxá, Jardim Marco Zero e outros.