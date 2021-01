Médico avança preferencial e atinge carro de aplicativo

Os ocupantes dos dois carros ficaram feridos

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Três pessoas ficaram feridas numa colisão envolvendo um Up e um Gol, na tarde deste domingo (24), no conjunto Laurindo Banha, na zona Sul de Macapá.

O motorista de aplicativo que estava no Gol não ficou ferido. Ele contou que seguia pela Rua Maria Raimunda transportando um passageiro quando foi atingido pelo Up, que trafegava pela Avenida 26 de Julho, no sentido Oeste.

No perímetro existe uma placa “Pare”, mas de pouca visualização. O motorista de aplicativo não ficou ferido.

Já o passageiro levou 5 pontos na testa e em seguida foi liberado do Hospital de Emergência de Macapá.

“Foi um corte superficial, graças a Deus. Voltei no local do acidente para conversar com os policiais e entregar a minha documentação para quem sabe, mais tarde, entrar com alguma ação judicial contra o causador do acidente”, disse Marcos André Pantoja da Silva, passageiro do carro de aplicativo.

Além de colidir contra o Gol, o motorista do Up ainda bateu em um poste, que só não veio abaixo porque ficou seguro pela fiação da rede elétrica.

Ele foi socorrido e ficou em observação no HE. O motorista do Up teria informado ao passageiro que é médico.