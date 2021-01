Médico morre em acidente provocado por defeito em semáforo

Acidente ocorreu em cruzamento no Bairro do Laguinho, onde o semáforo está abrindo para os dois lados

Por OLHO DE BOTO

Seis pessoas ficaram feridas num grave acidente de trânsito ocorrido no Bairro do Laguinho, na região Central de Macapá, no fim da noite deste sábado (23). Um dos ocupantes, que era médico, morreu no Hospital de Emergência de Macapá. Segundo testemunhas, o semáforo aberto nos dois sentidos causou o acidente.

A colisão ocorreu no cruzamento da Avenida José Tupinambá com a Rua Eliezer Levy, entre uma picape Amarok e um Ethios onde estavam cinco pessoas. Na picape ia apenas a condutora.

“Quando chegamos ao local, verificamos que dentro do veículo Ethios haviam cinco vítimas, a princípio, e mais a condutora da picape. Foram as vítimas que nós atendemos”, relatou a tenente Jucileide, do Corpo de Bombeiros do Amapá.

A oficial disse ainda que os ocupantes foram levados para o HE e que foi necessário utilizar técnicas para a retirada das vítimas. Três chegaram em Estado grave ao hospital e uma foi levada para a UTI.

“Minha filha estava no Ethios, ela se deslocava pela Eliezer Levi, sentido centro, e o sinal estava aberto pra ela e pro outro condutor”, disse Eliete Carvalho, que foi ao local quando soube do acidente.

“Minha filha vinha pela Eliezer Levy no sentido Centro, e o sinal estava aberto para ela e para o outro condutor que vinha na Avenida José Tupinambá sentido Aeroporto. Estava aberto para os dois veículos”, enfatizou.

Após a colisão, a reportagem do Portal SelesNafes.Com registrou os dois semáforos abrindo e fechando para todos os sentidos.

“Moradores do bairro têm ligado o tempo todo para a CTMac, e até hoje não tomaram nenhuma providência”, acrescentou Emerson Ramos, que mora nas proximidades.

Parentes lamentaram, nas redes sociais, a morte do médico Luiz Fabiano Laranjeiras. Ele era tenente do Exército e foi atendido no HE com politraumatismo.

Depois de passar por uma cirurgia, ele teve uma parada cardíaca na UTI, onde foi reanimado. No entanto, após segunda parada, ele acabou não resistindo.