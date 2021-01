Menos de 1 mês após inaugurado, CEU das Artes está depredado

Localizada no Bairro Jardim Equatorial, na Avenida Ivaldo Veras, zona sul de Macapá, a estrutura já teve fiação elétrica furtada e portas arrombadas.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

A situação é dar dó em quem olha. Com menos de um mês após a inauguração, o Centro de Esporte Unificados (CEU) e Artes, o popular Ceu das Artes, da zona sul, localizado na avenida Ivaldo Veras, no bairro Zerão, está abandonado e já sofreu, pelos menos, dois furtos.

Moradores próximos ao local contam que parte da fiação elétrica e uma bomba d’água foram levadas. Às 18h30 desta quinta-feira (21), uma porta, no local reservado para o funcionamento de um Centro de Referência em Assistência Social (Cras), estava totalmente aberta.

Ela dá acesso à outras três salas, duas delas totalmente abertas também. Nelas, parte do forro já está desabando, provavelmente pela ação do furto da fiação elétrica. Jovens entravam e saiam do local quando a reportagem chegou, ficando depois mais acanhados com nossa presença.

Em frente, um banheiro está igualmente com a porta arrombada. Na porta de trás, fezes na calçada, e outras duas portas arrombadas. No total, seis portas danificadas. Outras tantas, seguem trancadas.

No parquinho em frente, já há pelo menos um brinquedo danificado. Crianças brincavam lá, assim como nas pistas de skate ao lado. Na quadra de esportes, adolescentes, algumas dezenas deles, improvisam uma “travinha” para jogar um futsal.

“Inauguraram, mas ainda não completaram. Está faltando ainda as traves, a mulher disse que vai colocar o tal de “blade”, ou seja, a cerca, e em um mês teve dois roubos, fora os ‘noiados’ que ficam roubando os outros aqui. Falta a Guarda Municipal vir aqui, porque eles vêm só de vez em quando”, reclamou Douglas dos Santos, 20 anos, que mora próximo ao local.

O Portal SN entrou em contato com a Prefeitura de Macapá, que respondeu através de nota na tarde desta sexta-feira (22). Leia íntegra do comunicado:

“A Prefeitura de Macapá informa que tem conhecimento dos furtos e atos de vandalismo no prédio do Ceu das Artes, localizado na zona sul de Macapá. O caso está sendo apurado pelas autoridades policiais, e a Prefeitura solicitou à Guarda Civil Municipal de Macapá o reforço na segurança do referido prédio, enquanto dá andamento às investigações.”