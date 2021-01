Anúncio foi feito durante encontro no MS articulado pelo senador Lucas Barreto e a deputada federal Professora Marcivânia

Por SELES NAFES

O Ministério da Saúde vai liberar R$ 4 milhões a mais para que o Amapá possa reestruturar a Unacon, unidade de tratamento de câncer do Hospital das Clínicas Alberto Lima. O acerto aconteceu durante reunião articulada pelo senador Lucas Barreto (PSD) e a deputada federal Marcivânia Flexa (PCdoB). O encontro foi entre os principais assessores do ministro Eduardo Pazuello e o secretário de Saúde do Amapá, Ruan Mendes. Assista.