Mistério sobre sumiço de mototaxista completa 10 dias

Mototáxi foi abandonada ao lado da Praça Nossa Senhora da Conceição no dia 25 de dezembro

Por SELES NAFES

Nesta segunda-feira (4), o mototaxista Silvan dos Santos Farias completou 41 anos de idade e 10 dias de desaparecido. Angustiada, a família acompanha o trabalho da Polícia Civil do Amapá, porém, sem avanços significativos até o momento.

A motocicleta de Silvan foi encontrada abandonada, com um capacete e a chave no contato. O veículo foi estacionado ao lado de trailers de lanches na Praça Nossa Senhora da Conceição, no Bairro do Trem, e localizada no dia 26, um dia depois dele ter saído de casa informando que estava indo fazer uma corrida.

Silvan não bebe e não fuma, é solteiro, cria dois filhos pequenos e mora com os pais, bem idosos.

“Eles estão sofrendo muito, com pressão alta, preocupação”, desabafou hoje uma parente.

A motocicleta poderia dar pistas importantes, mas a família afirma que ela foi devolvida sem ter passado por perícia.

O Portal SelesNafes.Com tenta contato com o delegado Dante, da Delegacia de Homicídios, responsável pelo caso, mas ainda não obteve resposta.

Quem tiver informações sobre Silvan pode ligar para 99112-9391.