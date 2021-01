Morador morre na porta de UBS recém-inaugurada e sem atendimento

O caso ocorreu na UBS de São Joaquim do Pacuí, distrito a 132 km de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

O final de semana no Amapá foi marcado por tragédias relacionadas à falta de assistência no trânsito e no setor da saúde. Em um dos casos, uma moradora gravou um vídeo informando que um homem morreu na entrada da UBS de São Joaquim do Pacuí, distrito a 132 km da capital, ao buscar atendimento e encontrar a unidade com as portas fechadas.

As imagens mostram o corpo estirado num banco de madeira e coberto por um lençol. A identidade da vítima não foi divulgada, assim como a causa do falecimento. Entretanto, quem reside ali fala em omissão de socorro, já que o homem teria chego ainda com vida e poderia ter sido salvo se tivesse recebido atendimento adequado.

Segundo o vídeo, um único funcionário teria aparecido e utilizado técnicas de reanimação, além da boa vontade, para tentar socorrer o homem, mas não foi o suficiente para salvar o paciente. No local, existe ainda cartazes com avisos, um deles diz que o “doutor está de recesso e retornará em fevereiro”.

Logo o relato indignado viralizou nas redes sociais, já que há pouco tempo o prédio recebeu serviços de reforma geral na parte física e ganhou até uma nova ambulância. A entrega ocorreu no dia 11 de dezembro de 2020 ainda na gestão de Clécio Luís (Sem partido), mas a unidade está sem utilidade, segundo relatam populares.

A UBS serve também como refúgio médico para as localidades de Ponta Grossa, Ramal do Abacate, Ramal do Raposa, Vai Quem Quer, Liberdade, Damásio e Jacundá 1 e 2. Moradores pedem a ampliação do atendimento e horário de funcionamento da unidade, que custou aos cofres públicos R$ 255 mil, recursos de emenda parlamentar do senador Davi Alcolumbre (DEM).

Nesta segunda-feira (25), o vereador de Macapá, Alexandre Azevedo (PP) enviou um ofício destinado à secretária de saúde do município, Dra. Karlene Lamberg. O documento com fotos anexadas pede a apuração dos fatos ocorridos e que sejam tomadas medidas necessárias para que a UBS de São Joaquim do Pacuí tenha o seu funcionamento regular no atendimento da população.

A prefeitura de Macapá foi procurada pelo portal SelesNafes.com e informou que iniciou processo de avaliação da ampliação do horário de funcionamento. Acompanhe a nota na íntegra:

A Prefeitura de Macapá, através da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), informa que já tomou conhecimento do ocorrido com o paciente na UBS do distrito de São Joaquim do Pacuí e esclarece que:

A UBS do distrito funciona de segunda à sexta-feira, das 08h às 12h e das 14h às 18h. Os servidores lotados na unidade trabalham em regime regular para atender a demanda de baixa e média complexidade da comunidade, como determina a função do município dentro de suas atribuições. Apesar disto, os servidores do município não se negam a prestar atendimento em casos de urgência e emergência.

No caso do munícipe que veio a óbito, os servidores da unidade não foram informados sobre a necessidade do atendimento em tempo hábil. Mesmo assim, uma enfermeira da unidade foi fazer o atendimento.

Pela ausência de um hospital estadual de funcionamento ininterrupto na comunidade e para amenizar a demanda, a Semsa já iniciou o processo de avaliação da ampliação do horário de atendimento da UBS local.