Morre o filhote de peixe-boi resgatado em feira de Macapá

Por RODRIGO ÍNDIO

O filhote de peixe-boi resgatado ontem (20) na Feira do Pescado, no Bairro Perpétuo Socorro, zona leste de Macapá, morreu na manhã desta quinta-feira (21), no Museu Sacaca, no Bairro do Trem.

Ele chegou a receber cuidados veterinários, mas não resistiu por ter sido encontrado bastante debilitado, segundo fontes revelaram ao Portal SelesNafes.Com.

A Polícia Militar do Amapá fez o resgate do animal após receber denúncias de que ele estava sendo comercializado por um feirante. Depois da divulgação da notícia, o homem postou sua versão nas redes sociais negando que sua intenção fosse vender o animal, mas sim, entregá-lo a autoridades ambientais para que ele tivesse assistência.

Após o resgate pela PM, o peixe-boi passou a ser acompanhado por uma equipe de veterinários e um biólogo para se recuperar e tentar um retorno à natureza. O local escolhido foi o Museu Sacaca, que é cortado por um igarapé. A morte ocorreu por volta de 6h da manhã.

Os profissionais vão avaliar o que levou de fato o animal à morte. Não há informações se ele chegou a ser vítima de maus-tratos na região onde foi encontrado.

O biólogo responsável pelos cuidados disse que só irá se pronunciar sobre o assunto após divulgação de um laudo pericial.