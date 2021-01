Mortes, perturbação e condutores embriagados: o 1º fim de semana de 2021

Foram registradas 1385 ocorrências, destas, 506 foram relacionadas a poluição sonora, perturbação de sossego e festas clandestinas.

Por RODRIGO ÍNDIO

A Polícia Militar do Amapá divulgou, nesta segunda-feira (4), o balanço das ocorrências registradas desde as festas de Réveillon até o primeiro dia útil de 2021. Os crimes relacionados ao meio ambiente lideraram a lista.

Foram registradas 1385 ocorrências, destas, 506 foram relacionadas a poluição sonora, perturbação de sossego e festas clandestinas que descumpriram os decretos municipais e estaduais de restrições e medidas de precaução contra a covid-19.

A PM contabilizou 5 óbitos, sendo, 2 homicídios no município de Santana, 2 mortes por oposição à intervenção policial [1 em Oipoque e 1 em Pedra Branca do Amapari] e uma morte no trânsito, em Macapá.

Este caso ocorreu no Bairro Nova Esperança, quando um homem chocou seu veículo contra o muro de uma residência. A vítima ficou presa nas ferragens, chegou a ser levada ao hospital, mas não resistiu. Esse foi um dos 70 acidentes de trânsito registrados.

“Na maioria desses acidentes, os condutores não possuíam carteira de habilitação e também estavam dirigindo sob efeito de álcool”, detalhou o tenente Josiagab Oliveira, da comunicação da PM.

Cerca de 600 homens e mulheres atuaram durante as ações. Vale ressaltar que a Polícia Militar ainda realiza a Operação Papai Noel.

