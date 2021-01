Mulher baleada na cabeça está intubada

Vítima está internada em estado grave no Hospital de Emergência de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

A polícia ainda tenta descobrir a identidade de uma mulher que foi baleada pelas costas e está estado grave no Hospital de Emergência de Macapá. O crime ocorreu na noite desta quarta-feira (20), na zona norte de Macapá.

A mulher foi levada por populares até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Bairro Novo Horizonte, por volta de 21h. Ela havia sido atingida por dois tiros, na região da lombar e na parte de trás da cabeça.

A polícia também teve poucas informações sobre o crime. Testemunhas que ajudaram a socorrer a vítima disseram apenas que escutaram os tiros na Rua João de Deus dias de Souza, no mesmo bairro da unidade de saúde. E quando foram olhar a mulher estava caída no chão. Contudo, eles não souberam dar pistas sobre os atiradores.

Militares do 2º Batalhão da PM encontraram o celular da vítima e o entregaram no Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do Bairro Pacoval.

Uma equipe do Samu foi até a UPA e após avaliar o estado de saúde da mulher baleada, fez a intubação da vítima, que foi transferida ao Hospital de Emergência.