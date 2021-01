Mulher levava drogas para o interior em caixas de bombons, diz polícia

A mulher de 25 anos, que não teve a identidade revelada pela polícia, estava em um apartamento no residencial Macapaba, na zona norte de Macapá.

Por ANDRÉ SILVA

A Polícia Civil do Amapá prendeu em flagrante uma mulher que servia de mula para o tráfico de drogas no município de Amapá, a 312 km de Macapá. Os investigadores vinham monitorando os passos dela e conseguiram efetuar a prisão na segunda-feira (4).

A mulher de 25 anos, que não teve a identidade revelada pela polícia, estava em um apartamento no residencial Macapaba, na zona norte da capital, com várias porções de maconha embaladas e prontas para a distribuição.

Segundo o delegado Kleyson Fernandes, titular da delegacia do município de Amapá, a mulher transportava as drogas em pacotes de salgadinhos e caixas de bombons. Ele contou ao portal SelesNafes.com como o grupo agia:

Com a prisão mula, somam-se 14 o número de pessoas presas desde o início da investigação, que começou em junho do ano passado. A maioria dos presos são boqueiros que atuavam naquele município.

De acordo com o delegado, o grupo que tem como líder um detento do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), que está sendo investigado por lavagem de dinheiro, associação ao tráfico e a organização criminosa.

A polícia chegou a encontrar bens do chefe da organização registrado em nome de laranjas ligados a ele.

Foto de capa: Divulgação/PC