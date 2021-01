Mulher que vendia celular roubado na internet cai em ‘emboscada’ da vítima

Acusada doi levada pela Rotam ao Ciosp do Pacoval. A vítima achou seu celular roubado sendo vendido na internet, fingiu ser um comprador e acionou a polícia.

Por ANDRÉ SILVA

Um homem que teve o celular roubado em via pública durante os primeiros dias do ano, resolveu armar uma emboscada para os assaltantes, que já comercializavam o aparelho dele pelas redes sociais.

A vítima acionou o Batalhão de Operações Especiais (Bope), que prendeu a única pessoa que foi ao encontro, marcado na tarde de domingo (3), para efetuar a vendo do celular da vítima.

De acordo com informações do tenente William Leite, depois de ser roubada, a vítima registrou um Boletim de Ocorrência e decidiu fazer a busca pelo aparelho por conta própria.

Ele pesquisou em sites de compra e venda em Macapá e acabou encontrando um muito parecido com o dele. O homem, que não teve a identidade informada, se passou por cliente e marcou um encontro, próximo a um shopping no Bairro do Trem, zona sul de Macapá.

Quando tinha certeza que o aparelho era realmente o que fora roubado, logo acionou a emergência e uma viatura da Ronda Ostensiva Tática Motorizada (Rotam) – Companhia do Bope – foi ao local do encontro. Lá, os militares prenderam Valéria Penha do Nascimento, de 20 anos.

“Acredito que ele tenha percebido que se tratava de uma mulher, então pensou que teria condições de se defender. Depois de verificado por meio de e-mail que o celular era realmente dele, a equipe prendeu a mulher. Ele foi muito corajoso, porque geralmente esses meliantes não vão só. Geralmente eles têm uma escolta”, afirmou Leite.

Além do aparelho da vítima, a polícia apreendeu um outro celular que estava de posse da mulher. Ela foi encaminhada para o Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do Bairro Pacoval.