Mulheres que reatam com agressores: “isso aqui não é brincadeira”, diz delegada

Ação da Polícia Civil fiscalizou o cumprimento de 70 medidas protetivas a vítimas de violência doméstica em Macapá.

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO

A Polícia Civil do Amapá foi às ruas nesta terça-feira (26) para fiscalizar o cumprimento de 70 medidas protetivas de urgência em Macapá concedidas às vítimas de violência doméstica. A ação foi denominada de “Operação Penha II”.

O que chamou a atenção foi que em alguns casos, mesmo com distanciamento imposto pela medida protetiva judicial, as vítimas já estavam novamente convivendo com o agressor.

A primeira fase da operação iniciou no mês de outubro de 2020, nos municípios de Santana e Laranjal do Jari, quando foram cumpridos quase 100 casos de medidas protetivas. Na capital, a ação não tem data definida para término.

Cinco equipes estão fazendo acompanhamento nas regiões norte e sul de Macapá. De acordo com a delegada Sandra Dantas, que coordena a operação, as medidas protetivas foram solicitadas na Delegacia de Crimes Contra a Mulher (DCCM) por mulheres vítimas de lesão corporal ou ameaça de morte. Algumas ainda não iniciaram inquérito, outras já.

“Vamos procurar essa mulher na residência dela e vamos conversar para saber se ela está sendo vítima de violência novamente, se o autor do crime descumpriu aquela medida, se ela registrou outro boletim de ocorrência e principalmente, se ela foi chamada na Vara de Violência Doméstica para audiência com o Judiciário”, explicou.

Ela também detalhou que já foram encontradas muitas alterações.

“Nós encontramos várias mulheres, em várias residências, o autor dentro da casa e onde a mulher muita das vezes faz esse descumprimento, como um caso que atendi ainda hoje mais cedo, por causa de uma filha, uma criança que estava muito doente, ela [vítima] foi pedir apoio ao marido que estava de medida e assim eles retomaram o relacionamento”, revelou a delegada.

Neste tipo de caso, mesmo quebrando a medida judicial, todas as mulheres estão sendo intimadas a retornar a delegacia e informar a autoridade policial sobre a motivação do descumprimento da medida. Há casos que o autor descumpre a medida cometendo outro crime. Por isto, pela lei Maria da Penha, ele tem que ser recolhido ao presídio.

“Ontem mesmo houve três casos aqui na delegacia, onde os três foram encaminhados para o Iapen [Instituto de Administração Penitenciária do Amapá]. Um descumprimento e dois flagrantes que o juiz determinou o recolhimento”, contou a delegada.

Ela lembrou que, mesmo com a quebra da medida, não é retirada a culpabilidade do agressor – à exceção de crimes que dependam de representação da vítima, por exemplo, crimes contra a honra.

“Se é lesão corporal, é obrigação da unidade policial fazer, a mulher tem que insistir. Mesmo se ela disser: ‘Não, mas eu não quero mais, tá tudo bem, ele já está comigo, nós estamos convivendo bem’, ela precisará voltar na delegacia para esclarecer porque você voltou a se relacionar com aquela pessoa, porque isso aqui não é brincadeira”, avisou Sandra Dantas.

O intuito da operação é evitar que mais feminicídios aconteçam. Para isso, a Polícia Civil orienta mulheres vítimas não só de agressores, mas de outros crimes, a procurarem a DCCM que conta com uma rede de atendimento envolvendo vários órgãos, como Defensoria Pública, Promotoria de Justiça, centros de atendimento à mulher vítima de violência e outros órgãos de apoio e orientação.