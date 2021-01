Não tem jeito

Tradicional praça fica no Bairro Central de Macapá.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Não foi a primeira, mas todo mundo espera que seja a última vez: novamente os pedalinhos da charmosa Praça Floriano Peixoto, no centro de Macapá, foram vandalizados. A depredação ocorreu na madrugada desta terça-feira (26).

A praça acaba de passar por uma revitalização, ganhando um deck em forma de violão, obra que homenageia o ilustre vizinho, o violonista Nonato Leal, e também iluminação em led. Mas, nem a arte sensibiliza os vândalos, que corriqueiramente atuam nas madrugadas.

Responsável pelos pedalinhos, o funcionário da Prefeitura Municipal de Macapá, Rubiadson Rosendo Gomes, contou que os vândalos quebram a parte chumbada da corrente que guarda os veículos de passeio, entram neles e os deixam virados ou afundados. Três estavam nessa situação hoje.

“Quando é um determinado horário da madrugada eles acabam depredando não só os pedalinhos, mas também placas que têm por aqui, que estão pixadas. Eles tentam roubar iluminação que tá aqui, inclusive isso já foi repassado para as autoridades de segurança pública para que juntos tomemos as providências, porque isso aqui é do povo”, relatou Rubiadson.

O funcionário estava sozinho, mas garantiu que os pedalinhos voltariam ao funcionamento ainda nesta terça-feira. Enquanto a reportagem estava na praça o homem entrou no lago e começou a desvirar e recompor os veículos.

“Aconteceu agora de madrugada e estou presente aqui. Já tô tirando do fundo, vou ver a parte de pintura deles, aonde ficou arranhado e tudo mais. As pessoas que fazem isso, é vandalismo mesmo, ato pesado, e acaba tirando o lazer das crianças, das famílias”, concluiu Rubiadson.

Em nota, a prefeitura informou que o serviço e manutenção dos pedalinhos é responsabilidade do administrador que possui cessão de uso, conforme contrato com o Instituto Municipal de Turismo (Macapatur), assinado na gestão anterior da prefeitura.

“Ao assumir a pasta, o novo diretor- presidente da Macapatur, Francisco Benício Pontes, já iniciou o processo convocatório de todos os contratados por cessão de espaço de espaço público para que retomem plenamente os serviços. No caso da depredação dos pedalinhos, a Prefeitura de Macapá já notificou o responsável pelo serviço e reforçou as rondas ordinárias realizadas pela Guarda Municipal diariamente”, informou a nota.