No Amapá, cordão vai identificar pessoas com deficiências ocultas

Iniciativa é para garantir mais assistência e segurança para as pessoas com necessidades especiais durante viagens, passeios e compras.

Uma nova lei, sancionada pelo governador do Amapá, Waldez Góes, nesta terça-feira (5), vai garantir mais assistência e segurança para as pessoas com necessidades especiais durante viagens, passeios e compras.

A lei valida o uso do “Cordão de Girassol” como identificação das pessoas com deficiências ocultas: autismo, doença de Chron, esclerose múltipla, auditiva ou de fala, entre outras.

Além de sinalizar essas condições, o símbolo busca oferecer mais assistência e segurança, com atendimento humanizado e prioritário, seja em órgãos públicos ou estabelecimentos privados, como bancos e farmácias.

“A lei abraça pessoas com transtornos ou deficiências de natureza mental, intelectual e sensorial, para proporcionar mais dignidade, proteção e garantia de direitos. Agora, quem usar um cordão verde com girassóis vai estar sinalizando que precisa de atendimento diferenciado e humanizado em locais públicos e privados”, disse Góes ao oficializar a lei.

A lei é de autoria da deputada estadual Marília Góes, que também é membro da Comissão da Criança e do Adolescente da Assembleia Legislativa do Amapá (Alap) e representante do Movimento Orgulho Autistas Brasil no estado.

De acordo com ela, o cordão também pode carregar a carteira de identificação com informações sobre a pessoa com deficiência oculta.

“Esse cordão representa dignidade para pais e filhos, pois evita constrangimento em filas, aeroportos e outros lugares”, disse a parlamentar.